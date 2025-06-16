За неделю на Ставрополье капуста подешевела на 15%, а морковь подорожала на 5%

С 3 по 9 июня в Ставропольском крае зафиксировано снижение цен на большинство овощей — капуста подешевела на 14,7%. Одновременно выросли цены на морковь — на 4,7% до 67 руб. за кг и свеклу — на 4,3% до 84 руб., сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цены на огурцы снизились на 6,4% до 114 руб. за кг, помидоры подешевели на 1,2% до 168 руб. Картофель стал дешевле на 3,5%, его цена составляет 105 руб. за кг. Лук подешевел на 1,7% до 81 руб. за кг.

Яблоки подорожали на 3,8% до 161 руб. за кг. Бананы, напротив, подешевели на 2% до 188 руб. за кг.

Среди других продуктов отмечен рост стоимости вермишели на 2,3%, сосисок на 1,5% и творога на 1,6%. Мука подешевела на 1,8% до 59 руб. за кг. Куриные яйца также немного подешевели — на 0,8% до 94 руб. за десяток.

Николай Аксенов