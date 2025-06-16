УрФУ и Уралвагонзавод запустят проект по подготовке кадров для предприятия

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) и Уральский Федеральный университет (УрФУ) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе предприятия. Университет и УВЗ разработают программу подготовки кадров для завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Преемственные образовательные программы объединят Нижнетагильский машиностроительный техникум, Нижнетагильский технологический институт (филиал УрФУ) и Уралвагонзавод. Также планируется принимать студентов техникума и института на совместные программы. Кроме того, стороны договорились о совместной работе по привлечению выпускников школ в колледжи и техникумы, а также по переподготовке действующих сотрудников завода. В образовательном процессе будут участвовать эксперты Уралвагонзавода.

УВЗ и вуз собираются внедрять новые форматы обучения: проектные методики и цифровые платформы, разработать систему мотивации с целевым обучением, гарантиями трудоустройства и программами адаптации молодых специалистов. Также в образовательных учреждениях будет обновлена материально-техническая база.

Как отметил исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, подготовка персонала с профессиональной направленностью сегодня является одной из приоритетных задач. «В настоящее время как никогда важно объединить ресурсы образования и производства. Мы не просто готовим кадры, мы формируем кадровый резерв, способный обеспечить технологический суверенитет предприятия на долгие годы вперед»,— подчеркнул он.

Напомним, власти Свердловской области планируют усилить работу по федеральному проекту «Профессионалитет» для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров на Уралвагонзаводе. Как сообщил врио губернатора Денис Паслер, до конца 2026 года планируется организовать шесть кластеров на базе разных образовательных учреждений по всему региону, а еще один в ближайшее время будет создан в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже.

Ирина Пичурина