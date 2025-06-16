В Ионычевке выполнят грейдирование дороги по требованию прокуратуры

Суд по иску прокуратуры обязал главу Грачевского муниципального образования Петровского района выполнить грейдирование дороги и отсыпку щебнем в деревне Ионычевка Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Петровская межрайонная прокуратура выяснила, что на ул. Садовая дорожное полотно находится в ненадлежащем состоянии, отсутствует грейдирование. В части устранения нарушений уполномоченный орган бездействует.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура обратилась с иском в суд, который удовлетворил требования. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов