Два человека пострадали после нападения агрессивной собаки на улице Лени Голикова

Вечером 15 апреля крупная собака без намордника напала на ребенка у дома 22 по улице Лени Голикова, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Хозяин выгуливал животное на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения.

Следом в полицию из больницы поступила телефонограмма о госпитализации восьмилетней девочки с укушенными ранами голени и 80-летней пенсионерки с множественными укушенными ранами плеча, бедра и переломами обеих кистей предплечья.

Позже от пожилой женщины поступило заявление в полицию. Она рассказала, что инцидент случился около пяти вечера на автобусной остановке у дома 26 по Лени Голикова. Мать пострадавшей девочки также написала заявление.

Задержать владельца агрессивной собаки удалось в тот же вечер, им оказался 46-летний житель дома 20 по указанной улице. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фигуранта передали следователям. Инцидентом уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, он поручил подчиненным доложить о результатах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что управление ветеринарии опровергло слухи о заболеваниях бешенством в Петербурге. По словам представителей ведомства, последний подобный случай фиксировали в городе в 1986 году.

Андрей Маркелов