В Марксе УК отремонтирует фасад дома после вмешательства прокуратуры

Суд по иску прокуратуры обязал ООО УК «Лазурит» отремонтировать фасад многоквартирного дома в Марксе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Марксовская межрайонная прокуратура выяснила, что УК «Лазурит» в результате ненадлежащего содержания дома по ул. Энгельса допустила повреждение фасада. Надзорное ведомство указало на нарушения прав жильцов.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать УК «Лазурит» отремонтировать фасад обслуживаемого многоквартирного дома. Суд в полном объеме удовлетворил требование. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного акта.

Павел Фролов