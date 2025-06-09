В Югре тушат лесной пожар на площади 50 га

В Советском районе Ханты-Мансийского округа (ХМАО-Югра) пожарные тушат лесной пожар на площади 50 км, сообщил глава района Евгений Буренков на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Очаг действует в 78 км от поселка Советский на границе с Кондинским районом, угрозы поселениям нет. Сейчас это единственный природный пожар на территории района. «С начала лесопожарного периода 2025 года на территории Советского района зарегистрировано 11 очагов природных пожаров на общей площади 241,91 га, из них ликвидировано 10 очагов на площади 191,91 га»,— рассказал Евгений Буренков.

Напомним, на конец мая с начала пожароопасного периода на территории ХМАО было зафиксировано 57 нарушений противопожарного режима. Жители нарушили режим 54 раза: было вынесено 18 предупреждений и выписано 36 штрафов на сумму 216 тыс. руб.

Ирина Пичурина