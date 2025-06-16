Патриарх Кирилл прокомментировал слова священнослужителя из Сочи о мусульманах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отвергать провокаторов, которые под видом заботы о русской культуре и Церкви стремятся настроить православных против российских мусульман. Об этом говорится в выдержках из стенограммы его выступления на собрании духовенства Калининградской митрополии, опубликованных на сайте РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам предстоятеля, у православных и мусульман сегодня есть общая цель — забота о Родине. Добрые отношения между религиями он назвал фактором сохранения единства народа. Таким образом патриарх прокомментировал слова священнослужителя из Сочи, вызвавшие ранее широкий общественный резонанс.

Речь идет о схиигумене Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Гаврииле (Виноградове). 5 июня его освободили от должности начальника Сочинского подворья из-за резонансных проповедей в интернете. В некоторых из них он негативно отзывался о представителях других религий, включая мусульман. Схиигумену запретили вести деятельность от имени Валаамского монастыря и предписали удалить аккаунты в социальных сетях.

Патриарх Кирилл назвал проповеди сочинского священнослужителя провокацией. Он подчеркнул, что православие и ислам в России являют уникальный пример мирного сосуществования двух религий, представители которых могут быть единомысленными и совместно защищать Родину.

Вячеслав Рыжков