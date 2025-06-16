Ночью над Черноземьем уничтожили 12 БПЛА

С 23:55 15 июня до 2:45 16 июня над Россией уничтожили 12 беспилотников, в том числе 11 над Орловской областью и один над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что в результате падения обломков и боевых частей дронов в Орле пострадало остекление двух многоквартирных домов и одного частного, а также торгового павильона. Разрушения получила крыша ангара одного из местных предприятий. Раненых нет.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, БПЛА сбили на подлете к региону. Пострадавших и повреждений не установлено. В области с 21:22 15 июня до 7:39 16 июня действовала угроза удара дронов.

Согласно сообщению Минобороны, с 21:40 до 22:10 15 июня над Белгородской областью ликвидировали девять БПЛА. Власти региона отдельно не комментировали атаки.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова