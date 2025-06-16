Губернатор Алтайского края отправил в отставку министра спорта

Иван Нифонтов проработал на посту министра спорта Алтайского края около полутора лет. О его отставке 16 июня сообщил губернатор Виктор Томенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Нифонтов

Фото: Андрей Ткаченко, Коммерсантъ Иван Нифонтов

Фото: Андрей Ткаченко, Коммерсантъ

«Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам в связи с переездом в другой регион»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», господин Нифонтов был назначен министром спорта в конце ноября 2023 года. Ранее он являлся депутатом законодательного собрания Алтайского края.

Врио министра спорта Алтайского края с 17 июня станет заместитель министра Сергей Шиллер.

Валерий Лавский