Tasnim: Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами

В ходе ударов по израильской территории Иран применил гиперзвуковое оружие, сообщает Tasnim. По информации агентства, иранская армия может нарастить число ударов таким оружием в ходе текущего конфликта.

В публикации Tasnim утверждается, что иранские гиперзвуковые ракеты смогли легко преодолеть системы ПРО Израиля и поразили назначенные цели в Тель-Авиве и Хайфе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», нанеся удары по иранским ядерным объектам. Иран ответил запуском ракет, после чего ВВС Израиля продолжили атаковать цели на иранской территории. Утром 16 июня израильские СМИ сообщили, что в результате нового иранского удара погибли три человека, 67 пострадали.

«Конфликт между Израилем и Ираном. День четвертый» — онлайн-трансляция «Ъ».