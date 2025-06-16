На кресло губернатора Камчатки претендуют 11 человек

15 июня стартовал этап выдвижения кандидатов на должность губернатора Камчатского края. В понедельник заявления в избирком подали 11 кандидатов, сообщили «Ъ» в избирательной комиссии Камчатского края.

Среди них — шесть самовыдвиженцев и пять кандидатов от политических партий. От ЛДПР в губернаторской гонке будет участвовать Василина Кулиева, от КПРФ — лидер краевого исполкома партии депутат Заксобрания Роман Литвинов, от «Единой России» — действующий губернатор Владимир Солодов, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — Наталья Тетеревкова, от «Коммунистов России» — Дмитрий Тюрин. Среди баллотирующихся лишь Владимир Солодов и Роман Литвинов имеют опыт участия в губернаторских выборах.

Период выдвижения кандидатов завершится 5 июля. Выборы пройдут 14 сентября, в Единый день голосования.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский