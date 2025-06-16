Многократный чемпион мира по гонкам на льду Николай Красников погиб в аварии

Восьмикратный чемпион мира в личном зачете, многократный чемпион и обладатель Кубка России по мотогонкам на льду Николай Красников погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, 12-кратного чемпиона мира в командном зачете, многократного чемпиона и обладателя Кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова»,— написал министр.

По данным «Башинформа», 40-летний спортсмен погиб в результате ДТП. Авария произошла около 3:00 на 69-м километре автодороги Р-240. По предварительным данным, столкнулись «Лада Гранта» и встречные грузовики «Газель» и Sitrak. «В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи»,— сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Арнольд Кабанов