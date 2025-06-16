В Челябинске 16 тыс. человек посетили VK Fest

В центре Челябинска 14 июня впервые прошел фестиваль VK Fest. Мероприятие посетили около 16 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Площадку фестиваля организовали на набережной возле Торгового центра. Ведущим мероприятия стал уроженец Челябинской области и известный видеоблогер Дима Масленников. На сцене фестиваля с концертами выступили Юлия Савичева, Баста, Ольга Бузова, Mary Gu, Юлия Савичева, группы «Три дня дождя», «Комната культуры» и «Триагрутика».

Кроме того, для гостей фестиваля провели автограф-сессии блогеры Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред, Аслан Шукаш, Милана Хаметова и Вадим Спириденков. В рамках мероприятия также прошли лекции, мастер-классы и иные активности.

Ольга Воробьева