В мае на Кубани выдали кредитных карт на 6 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) опубликовало данные о выдачах кредитных карт в России за май 2025 года. Банки оформили 1,01 млн договоров на общую сумму лимитов 127,86 млрд руб. В Краснодарском крае в последний месяц весны жители взяли кредитных карт на более чем 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с маем 2024 года количество новых карт по стране снизилось на 59%, объем одобренных лимитов — на 55%. Годом ранее россияне получили 2,44 млн кредиток на 281,31 млрд руб. Средний размер лимита увеличился на 10% — со 115 тыс. руб. в мае 2024 года до 127 тыс. в текущем периоде.

К апрельским показателям количество выдач и общий лимит упали на 10%. В предыдущем месяце банки оформили 1,12 млн карт с лимитами на 142,07 млрд руб. Средний лимит практически не изменился — 126 тыс. руб. в апреле против 127 тыс. в мае.

За первые пять месяцев 2025 года россияне получили 5,63 млн кредитных карт на общую сумму 694,22 млрд руб. Средний лимит составил 123 тыс. руб. В аналогичном периоде 2024 года было выдано 11,77 млн карт на 1,29 трлн руб. со средним лимитом 110 тыс. руб.

Лидером по объему лимитов стала Москва — 79,58 тыс. карт на 13,19 млрд руб. со средним лимитом 166 тыс. руб. На втором месте Московская область с 63,24 тыс. карт на 9,31 млрд руб. (средний лимит 147 тыс. руб.). Тройку замыкает Санкт-Петербург — 44,83 тыс. карт на 6,25 млрд руб. и средний лимит 139 тыс. руб. Кубань на четвертом месте — 48,94 тыс. карт на 6,07 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 124 тыс. руб.

Наиболее высокие средние лимиты одобрили жителям Сахалинской области — 193 тыс. руб., Магаданской области — 182 тыс. и Москвы — 166 тыс.

Вячеслав Рыжков