В центре Перми до конца 2027 года отреставрируют храм-часовню Стефана Великопермского

Краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия утвердила охранное обязательство памятника архитектуры «Часовня и славянская школа Святого Стефана Великопермского» на Комсомольском проспекте, 18, в Перми. Приказ об этом опубликован на сайте госинспекции. Согласно ему, собственник здания обязан отреставрировать фасады и интерьеры здания до 30 ноября 2027 года. К этому же времени в здании нужно устроить отмостку на восточном фасаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

По данным онлайн-справочника 2ГИС, по адресу: Комсомольский проспект, 18 / ул. Петропавловская, 49, располагается публичная православная библиотека. Сам прямоугольный объект с часовней возведен в 1882–1887 годах. Согласно сведениям на сайте Государственного архива Пермского края, в советские годы здание перестраивалось, в нем размещались различные учреждения. В начале 2024 года научно-проектная документация по сохранению «Часовни и славянской школы Святого Стефана Великопермского» получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.