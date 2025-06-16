В базу украинского «Миротворца» внесли Чулпан Хаматову и иноагента Земфиру

Признанная в России иноагентом певица Земфира включена в базу украинского сайта «Миротворец» за «отрицание российской агрессии» и общественно значимой информации. Актрису Чулпан Хаматову тоже внесли в базу — за «нарушение границы» из-за поездки в Крым. Также утверждается, что актриса вела нелегальную коммерческую деятельность в Крыму.

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Сайт «Миротворец» создан в 2014 году. На нем публикуют личные данные лиц, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В России сайт заблокирован.

Министерство юстиции РФ включило Земфиру в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В обосновании ведомства говорилось, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников». Суд не стал рассматривать ее жалобу на отказ снять статус иноагента.

Чулпан Хаматова после ввода российских войск на Украину уволилась из театра «Современник» и уехала из России. В 2012 году была доверенным лицом Владимира Путина во время его президентской кампании.