В Буинском районе мужчина утонул во время купания в пруду
В селе Рунга Буинского района Татарстана обнаружили тело мужчины, утонувшего во время купания в пруду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
В Буинском районе мужчина утонул во время купания в пруду
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Инцидент произошел на необорудованном для купания водоеме, где установлены предупреждающие аншлаги. Спасатели извлекли тело 39-летнего мужчины с глубины около трех метров на расстоянии 20 метров от берега. По предварительным данным, погибший был в состоянии алкогольного опьянения.
Тело было передано сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.