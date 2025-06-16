В селе Рунга Буинского района Татарстана обнаружили тело мужчины, утонувшего во время купания в пруду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Буинском районе мужчина утонул во время купания в пруду

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Буинском районе мужчина утонул во время купания в пруду

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Инцидент произошел на необорудованном для купания водоеме, где установлены предупреждающие аншлаги. Спасатели извлекли тело 39-летнего мужчины с глубины около трех метров на расстоянии 20 метров от берега. По предварительным данным, погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

Тело было передано сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Анар Зейналов