В Новороссийске запланированы военные учения со стрельбами 16 июня

Сегодня дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) дважды проведут учения в акватории морского порта. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00 в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. С молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации. К ним относятся прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также гидроциклы, виндсерфинг и сапборд. Под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Алена Воробьева