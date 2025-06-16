КСИР «новыми методами» заставил израильские ПВО атаковать друг друга

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод», благодаря которому удалось вывести из строя израильские ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции. Об этом сообщили в агентстве Mehr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Официальных комментариев израильской стороны по заявлениям КСИР пока не поступало.

По данным The Times of Israel, в результате атаки Ирана по Израилю в ночь на 16 июня погибли три человека, еще 67 пострадали.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

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