На руднике «Уралкалия» ложно сработала система пожаротушения

«Уралкалий» сообщил, что сегодня в 6 часов 51 минуту местного времени был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий на Усть-Яйвинском руднике. На этот момент в шахте находилось 105 человек. Весь персонал был выведен из рудника, угрозы для жизни работников нет. На место прибыли подразделения МЧС.

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Обследование участка выявило ложное срабатывание системы пожаротушения на центральной подземной подстанции. Угрозы руднику или людям нет.

Производство работает в штатном режиме.

Ранее 13 июня при демонтаже трубопровода в руднике БКПРУ-4 «Уралкалий» произошло задымление межблокового трубного штрека. На тот момент в шахте находилось 252 человека. Весь персонал был выведен из рудника, очаг задымления был ликвидирован.