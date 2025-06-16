На Ямале построили здание для окружной санавиации и станции скорой помощи

Для экстренных медицинских служб в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) построили новое здание, сообщили в правительстве региона. В новое здание переехали окружная служба санавиации и станция скорой медицинской помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Служба санавиации впервые получила собственное здание — ранее она располагалась в приспособленном помещении, а старая станция скорой помощи, которая была построена в 1982 году, успела устареть. «Каждый новый медицинский объект на Ямале — это не просто здание, а современный центр помощи, где созданы все условия и для пациентов, и для врачей. Ввод в эксплуатацию здания для станции скорой помощи и центра санавиации в Салехарде — яркий пример такого подхода.. За последние годы мы построили 28 медучреждений, строим и проектируем еще десятки — от крупных больниц до фельдшерских пунктов в поселках»,— прокомментировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Новый центр, где разместились службы, оборудован современными рабочими местами, комнатами отдыха для дежурных смен, просторными диспетчерскими, кабинетом телемедицины, учебным классом с обновленными манекенами и материалами. На его территории также появился гараж на 10 автомобилей, где присутствует зона техобслуживания и инфраструктура для быстрого выезда на вызовы. Как отметили в правительстве, медики Салехардской станции скорой помощи в среднем за день обслуживают порядка 35 вызовов.

Всего на Ямале работает четыре подразделения санавиации: в Салехарде, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах. С начала года экстренной медицинской службой было выполнено более 560 санзаданий.

Напомним, в январе в больницы Ямала поступило около 130 единиц медицинского оборудования — автомобили, рентген-комплексы, аппараты для диагностики сердца, фетальные кардиомониторы.

Ирина Пичурина