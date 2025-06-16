В Агаповском районе завели дело о краже оборудования для добычи руды

Сотрудники ОМВД России по Агаповскому району возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, о краже оборудования для добычи руды (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Общая сумма ущерба составила более 1 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, работники похищали технику с территории карьера, находящегося в Агаповском районе. Организованную преступную группу задержали во время операции, в которой участвовали сотрудники регионального подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с уголовным розыском и участковыми уполномоченными районной полиции.

Операцию провели в рамках профилактических мероприятий. Со 2 по 11 июня в области сотрудники правоохранительных органов провели более 1,5 тыс. проверок в топливно-энергетической сфере. Всего выявили восемь преступлений, по которым возбуждены уголовные дела по ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), 173.2 (незаконное использование документов для образования юридического лица), 158 и 291 (дача взятки) УК РФ. Полицейские составили 62 административных протокола, зарегистрировали 36 материалов о преступлениях и правонарушениях. Из незаконного оборота изъяли около 30 т топлива.

Виталина Ярховска