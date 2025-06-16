В Приамурье объявлен оранжевый уровень опасности из-за подхода сильного циклона

Оранжевый уровень опасности присвоен подходящему к Амурской области с юго-запада мощному циклону, сообщает в понедельник, 16 июня, официальный Telegram-канал амурского Центра гражданской защиты и пожарной безопасности (https://t.me/amursiespasateli/6292). Непогода ожидается в период с 16 по 22 июня.

В области, по прогнозам Амурского ЦГМС, ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Наиболее интенсивные осадки выпадут в центральных, южных и восточных районах области, где их суммарное количество может превысить декадную норму в 2,5 раза.

В связи с ожидаемыми погодными условиями вероятно повышение уровней воды в реках области. Не исключены подтопление низменных участков, образование ливневых потоков, обрыв линий электропередачи, падение деревьев. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Анна Яшина, Благовещенск