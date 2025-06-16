Пьяный водитель грузовика в Екатеринбурге совершил несколько ДТП за поездку

В Екатеринбурге вечером 15 июня пьяный водитель грузовика Foton спровоцировал несколько ДТП, в том числе массовое и с пострадавшими, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент начался около 23:45 на ул. 2-ая Новосибирская. Грузовик столкнулся с автомобилями Mazda CX-5 и «Лада», после чего водитель продолжил движение. На перекрестке ул. Московская и пер. Рижский произошла еще одна авария с участием Chery ProMax. Далее, напротив дома 218б на ул. Московской, грузовик устроил массовую аварию с «ВАЗ-2112», Toyota и двумя автомобилями Hyundai, повредив светофор и дорожный знак. Водитель завершил свой путь, выехав на встречную полосу и остановившись на тротуаре.

В последней аварии пострадала пассажирка Toyota — шестимесячная девочка. Она получила травмы головы и была доставлена в ДГКБ №9. Ребенок находился в машине в детском удерживающем устройстве.

Грузовиком управлял 28-летний житель Пермского края с 10-летним водительским стажем, который ехал в Екатеринбург для выгруза товара. Он ранее шесть раз привлекался к административной ответственности. Освидетельствование показало 0,852 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель объяснил, что выпил полбутылки пива в придорожном кафе, находясь в стрессовом состоянии из-за семейного конфликта.

Проводится административное расследование.

Ранее водитель Ford сбил девятилетнего мальчика на ул. Калинина, 55 в Екатеринбурге, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП мальчик с переломами ног госпитализирован в ДГКБ №9.

Ирина Пичурина