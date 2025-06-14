Ребенка с переломами увезли в ДГКБ Екатеринбурга после ДТП с пьяным водителем

Водитель Ford сбил девятилетнего мальчика на ул. Калинина, 55 в Екатеринбурге, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП мальчик с переломами ног госпитализирован в ДГКБ №9»,— добавили в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы установили, что Ford управлял 39-водитель с 11-летнем стажем управления автомобилем, который ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Впрочем, сотрудники ГИБДД выявили у него наличие 0,280 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. «Автомобилист пояснил полицейским, что возвращался домой с рыбалки, где накануне употреблял спиртосодержащие напитки»,— пояснили в пресс-службе.

По данным ГИБДД, водителя Ford привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст.12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса).

Мать ребенка пояснила автоинспекторам, что в момент ДТП гуляла во дворе с младшими детьми. «Сын с друзьями пошел в магазин, почему ребенок переходил дорогу в неположенном месте пояснить не смогла, ранее сын ПДД не нарушал»,— добавили в Госавтоинспекции. В ГИБДД подчеркнули, что направят материалы в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На месте происшествия автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников и обстоятельства ДТП. «Проводится проверка»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев