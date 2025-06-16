На жителя Хакасии завели дело об оскорблении чувств верующих

67-летний житель Абакана стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Об этом рассказали в республиканском управлении ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным силовиков, с ноября 2022-го по июнь 2025 года в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» подозреваемый размещал комментарии, оскорбляющие чувства верующих. Всего правоохранители насчитали свыше 30 таких постов.

По делу назначена религиоведческая экспертиза, проводятся следственные мероприятия. По ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) подозреваемому грозят принудительные работы до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

Илья Николаев