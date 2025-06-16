CBS: в Миннесоте задержали стрелка в двух законодателей штата

Мужчину, застрелившего сенатора в штате Минесота в США, взяли под стражу. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

57-летнего Вэнса Боултера подозревают в стрельбе двух законодателей штата Миннесота и их супругов по политическим мотивам. Полицейские задержали мужчину у его дома в округе Сибли.

Ранее члены палаты представителей штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж Марк были застрелены в своем доме в Бруклин-парке, в то время как сенатор от штата Нью-Йорк Джон Хоффман и его жена Иветт были застрелены в своем доме в Шамплине. Семья Хоффманов выжила, супругам сделали операцию.

По информации официальных органов, на месте убийства семьи Хортманов был обнаружен автомобиль, похожий на полицейский внедорожник, с включенными аварийными огнями. После Боултер вышел из дома и начал перестрелку с полицейскими, а затем скрылся.

Поиски Боултера продолжались более 24 часов. Как сообщило Associated Press со ссылкой на источник, убийца мог выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц назвал смерть госпожи Хортман «политическим убийством» и приказал приспустить флаги в честь нее и ее мужа. У супругов осталось двое детей.