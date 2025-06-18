Пермская химкомпания резко нарастила прибыль

ООО «Пермская химическая компания» (ПХК) поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия за отчетный период составила 4,6 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 22,3% (годом ранее —3,7 млрд руб.). При этом чистая прибыль предприятия увеличилась на 57,4%: с 1,3 млрд до 2,1 млрд руб. Управленческие расходы ООО снизились на 34% — до 100,4 млн руб. (в 2023-м — 153 млн руб.).

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По данным «СПАРК-Интерфакс», 5 июня этого года владельцем 23,7% долей ПХК стал закрытый паевой инвестиционный фонд «Гостиничные проекты». Остальные участники ООО не раскрываются. Ранее 47% ООО принадлежало Кириллу Голованову, еще столько же столичному ООО УК «БиопроцессКэпиталПартнерс» (ныне ликвидировано). 23,7% принадлежало ВЭБ.РФ. Согласно базе данных, указанный ЗПИФ управляет 40% ООО «Завидово Плаза», которому принадлежит гостиничный комплекс RadissonResort—Zavidovo на одноименном курорте на границе Московской и Тверской областей. Ранее «Ъ», сообщал, что ВЭБ является кредитором проекта «Завидово».

ООО «Пермская химическая компания» создано в Перми на базе бывшего завода «Йодобром». Производит фторсодержащие ароматические и алифатические соединения, галогенсодержащие нефторированные соединения, кремнийорганические и металлорганичесике соединения.