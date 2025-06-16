Трамп: необходимо усилить депортации иммигрантов в Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп призвал Иммиграционную и таможенную полицию (ICE) активизировать усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке, где, по его словам, «проживают миллионы нелегалов». Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Эти и другие города являются ядром Центра власти демократов, где они используют нелегалов для расширения своей базы избирателей, мошенничества на выборах и укрепления Государства всеобщего благосостояния, отнимая хорошо оплачиваемые рабочие места и льготы у трудолюбивых американских граждан»,— написал президент США.

Дональд Трамп добавил, что дал указание администрации направить все ресурсы, чтобы «обратить вспять» волну массовой миграции. По его словам, миграция «превратила некогда идиллические города в места действия антиутопии Третьего мира».

14 июня, в день рождения Дональда Трампа, по всей стране прошли массовые акции с лозунгом «Никаких королей», направленные против политики президента. Коалиция активистов, стоящая за акцией, назвала субботу «днем неповиновения», направленным против того, что они считают авторитарными замашками господина Трампа.

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