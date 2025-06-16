Монреальная победа

Впервые в сезоне ни один из гонщиков McLaren не сумел попасть в призовую тройку на этапе чемпионата мира «Формулы-1». В воскресенье на Гран-при Канады лидер первенства Оскар Пиастри был только четвертым, а Ландо Норрис и вовсе до финиша не добрался поскольку столкнулся с тем же Пиастри. Победителем же стал Джордж Рассел, принесший Mercedes первую победу в году. Для Mercedes это вообще был отличный день, поскольку третьим был еще один гонщик команды Кими Антонелли. Случиться мерседесовскому дублю помешал Макс Ферстаппен, финишировавший вторым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордж Рассел

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters Джордж Рассел

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Гонка в Монреале имела все шансы стать чем-то абсолютно проходным. Событием про которые принято высказываться: «закончилось, ну и ладно». Нет, формально для того, чтобы продукт получился, было сделано многое. Например, в субботу случилась неплохая квалификация, которую выиграл Джордж Рассел. И не то чтобы Рассел не может выигрывать квалификации. Очень даже может. Просто форма Mercedes в последние годы такова, что о временах, когда гонщики этой команды просто в пыль крошили конкурентов, как-то стали забывать. И теперь каждый выстрел Mercedes воспринимается как нечто неожиданное. Ровно также, к слову, было воспринято слабое выступление McLaren: Оскар Пиастри — третий, а Ландо Норрис и вовсе седьмой. Многие, впрочем, отнеслись к осечке оранжевых спокойно, полагая, что уж в гонке то они свое возьмут. Ну так вот, не взяли.

После того, как погасли стартовые огни, на трассе началась вполне бодрая возня. Лидерству Рассела, правда, ничего не угрожало.

Во многом потому, что стоявший вторым Макс Ферстаппен отработал старт необычайно вальяжно. Не потому, разумеется, что он вдруг подобрел. Вовсе нет. Просто у лидера Red Bull после его выходки на Гран-при Испании, где он намеренно «боднул» в бок Mercedes Рассела, накопилось 11 штрафных баллов (получение еще одного означало бы дисквалификацию на один этап, так что ему какое-то время придется держать себя в руках). Этой вынужденной заторможенностью четырехкратного чемпиона мира чуть было не воспользовался Пиастри, даже просунувший рыжий нос свой машины вперед Red Bull голландца. Но тот отбился, а Пиастри в итоге не заметил, что сзади подкрался Кими Антонелли. Дебютант Mercedes как-то совсем не по-дебютантски прочитал ситуацию и сам выскочил на третье место. Вероятно, 18-летний итальянец в тот момент и не подозревал, что только что определил первую тройку на финише Гран-при Канады. Неудивительно. Впереди ведь было еще 70 кругов, и публика наверняка потирала руки от предвкушения чего-то интересного. Оно и случилось, но только сначала пришлось долго смотреть на то, как на трассе вроде бы много чего происходит, но в реальности, если говорить именно о лидерах, оставляя за скобками эпические битвы за, скажем, места во второй десятке, не меняется ровным счетом ничего.

Когда гонка уже летела к финишу Оскар Пиастри и Ландо Норрис решили выяснить кто в McLaren все же главный. На этот счет нет мнения даже у боссов команды (будь иначе их бы непременно осадили, как только они сцепились, но тут же, напротив, того же Норриса его гоночный инженер только подгонял). Бились Пиастри и Норрис за четвертое место. Сражались, что и говорить, красиво. Но было ощущение, что ничем хорошим это не закончится. Ну не просто так в командах делят гонщиков на рыцарей и оруженосцев. Потому как два рыцаря в одной конюшне непременно друг друга покалечат.

Вот и в Монреале Норрис ну так хотел обогнать Пиастри, что увлекся, чиркнул о заднюю часть машины напарника, утратил контроль уже над своей машиной и изящно приложил ее об отбойник. Тем самым он поставил в гонке точку.

Ведь на трассы выпустили машину безопасности и плетясь за ней гонка и финишировала: Рассел — первый, Ферстаппен — второй, Антонелли (для итальянца это первый подиум в карьере) — третий, а Пиастри — четвертый. То есть впервые в сезоне ни один из гонщиков McLaren до топ-3 не добрался.

Впрочем, ничего действительно страшного для Норриса пока не произошло. Да, его отставание от Пиастри заметно выросло и теперь составляет 22 очка (198 против 176), но впереди еще куча гонок. На третьем месте остается Ферстаппен — 155. На четвертое поднялся Рассел — 136. Замыкает пятерку лидер Ferrari Шарль Леклер — 104.

Александр Петров