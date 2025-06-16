Орешкин назвал главные вызовы для мировой экономики

Демографические сдвиги и возрастающее неравенство — два процесса, которые будут оказывать сильное влияние на состояние мировой экономики в будущем, считает замглавы администрации президента и бывший глава Минэкономики Максим Орешкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью журналу «Эксперт» он сказал, что весь ход XXI века будет зависеть от того, как мир сможет адаптироваться к изменениям возрастной структуры населения.

«Через 50 лет мир столкнется, например, с перекосом демографии в Китае в сторону людей старшего возраста, а в Африке — с огромным количеством молодого, активного, трудоспособного населения. Для экономики это будет означать, например, излишек городов, производственных мощностей в Китае и дефициты — в Африке»,— пояснил господин Орешкин.

Говоря о неравенстве, он отметил, что оно продолжает нарастать. «Дисбаланс по доходам порождает дисбаланс по долгам,— сказал господин Орешкин.— Проблема концентрации задолженности меньшинства перед большинством продолжает нарастать, долговой дисбаланс копится».

«И демография, и неравенство, и другие проблемы, такие как экология,— заявил Максим Орешкин,— провоцируют геополитическую турбулентность, которая выливается в том числе в военные конфликты, торговые войны и так далее. Идет конкуренция за место в новом мировом порядке».