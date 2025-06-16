ВВП КНР прошел проверку

В условиях больших данных манипуляции со статистикой становятся бессмысленны, показало исследование ФРС «Действительно ли Китай растет на 5%». Подозрения в «подкручивании» официальной статистики не редкость в адрес «идеологически мотивированных» экономик, а в ФРС считают план Китая в 5% роста ВВП в 2025 году, как и годом ранее, высоким, однако альтернативные оценки подтверждают адекватность такой экономической динамики и скорее опровергают допущения о возможности ее корректировок.

Альтернативный индикатор китайского ВВП, включающий данные о деловом цикле, промпроизводстве, рознице, рынке недвижимости и внешних поставках в Китай, был разработан в 2022 году в Барселоне для «проверки» официального роста ВВП КНР — он был слишком плавным после мирового финансового кризиса на фоне переоценки потенциала экономики КНР, вызвавшей коррекцию рынка акций, отток капитала и изменения жестко контролируемого обменного курса. Рост тогда замедлился на 5 процентных пунктов (с начала 2014-го по начало 2015 года), впоследствии настолько же «отскочив» (см. график). Перелом приходится на начало пандемии: после резкого сокращения в локдауны (первый квартал 2020 года) официальный рост ВВП Китая уже соответствовал альтернативному индикатору. В последние кварталы официальный и альтернативный индикаторы показывают рост ВВП примерно на 5%, то есть официальные показатели не завышены, говорится в исследовании ФРС.

Такой рост обеспечил мировой спрос — совокупный вклад чистого экспорта в ВВП с 2020 по 2024 год был выше, чем за любой пятилетний период с 2008 года, поддержав промышленное производство. После первых локдаунов Китай минимизировал перебои с поставками благодаря жесткой политике «нулевой толерантности к COVID» и методам управления замкнутого цикла. Впрочем, длительные ограничения снизили потребительскую активность — розничные продажи были неизменными с 2020 года до отмены антиковидных мер в конце 2022 года, а темпы роста остаются ниже допандемического тренда, указывают в ФРС. На потребление повлиял и кризис в секторе недвижимости: с августа 2020 года жилищное строительство и продажи упали более чем на 40% и 70%, тогда как три четверти богатства китайских домохозяйств завязаны на недвижимости.

В ФРС, впрочем, сомневаются в устойчивости роста китайского ВВП на фоне торговой напряженности. Для поддержания пятипроцентного роста Китаю необходимо усилить потребление — план по его поддержке уже объявлен, но пока заметных результатов не демонстрирует.

Диана Галиева