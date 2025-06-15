Хинштейн: ВСУ целенаправленно наносили удары по инфраструктуре Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о восстановлении приграничных районов. Сегодня он вместе с врио замгубернатора Владимиром Базаровым посетил населенные пункты Розгребли, Мартыновка, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Киреевка, Генераловка, Мерзловка, Красный Поселок, которые уже обследованы саперами. Среди поврежденных объектов встречались школы, детские сады и дома культуры. Они не подлежат восстановлению после атак ВСУ, подчеркнул господин Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

«Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что они не представляют никакой военной угрозы!» — написал врио главы Курской области в Telegram-канале.

Александр Хинштейн добавил, что самым правильным решением будет на месте поврежденных зданий построить новые, современные и безопасные. Он пообещал, что пострадавшие районы Курской области станут еще лучше, чем были раньше.