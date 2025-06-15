«Амкар-Пермь» сыграл вничью в Казани

В рамках десятого тура Второй лиги «Б» «Амкар» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином-2». Итог матча: 1:1. Первый тайм завершился без забитых голов. Во втором сначала отличились хозяева, а «Амкар» ответил мячом Даниила Зуева. Матч изобиловал опасными моментами, и ни у одной из команд не получилось склонить чашу весов в свою пользу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Ничья позволила пермскому футбольному клубу сохранить первое место в турнирной таблице. За пермяками следуют «Рубин-2» и дзержинский «Химик», отстающие на три очка. Следующий поединок подопечные Андрея Блажко проведут 22 июня на родном стадионе против «Уральца-ТС» из Нижнего Тагила.