Арманд Дюплантис в 12-й раз установил рекорд мира в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион Арманд Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он показал результат 6,28 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Отметим, что шведский легкоатлет уже в 12-й раз улучшил мировое достижение. Причем в последний раз он делал это совсем недавно, в феврале. Тогда Дюплантис взял высоту 6,27 м на турнире во французском Клермоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арман Дюплантис

Фото: Joel Marklund / Zuma / ТАСС Арман Дюплантис

Фото: Joel Marklund / Zuma / ТАСС

Свой первый мировой рекорд Арманд Дюплантис установил в 2020 году. С тех пор он методично его улучшал, добавляя каждый раз по 1 см. Примечательно также, что нынешнее достижение для Дюплантиса стало первым установленным на соревнованиях в Швеции. Ранее он ставил рекорды в Польше (дважды), Сербии (дважды), США (дважды), во Франции (три раза), в Китае и Шотландии.

Арманду Дюплантису 25 лет. Он становился чемпионом на Олимпийских играх в Токио и Париже. Также спортсмен является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Арнольд Кабанов