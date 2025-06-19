«Кризисы благоприятно влияют на рынок»

Всего десятилетие назад ландшафтный дизайн ограничивался озеленением придомовых участков, созданием цветочных клумб и обустройством небольших архитектурных элементов. Сегодня же благоустройство территории вышло на принципиально новый уровень. Учредитель и гендиректор компании «ДеревоПарк» Андрей Кочетков рассказал Business Guide о трендах на рынке, проблемах с кадрами, а также о новых проектах, которые планируется реализовать в этом году.

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BUSINESS GUIDE: Ландшафтный дизайн является одним из ключевых конкурентных преимуществ для девелоперов. Какие тренды сейчас доминируют на рынке и в каких сегментах?

АНДРЕЙ КОЧЕТКОВ: Мы работаем в основном в премиум- и бизнес-сегментах и в целом отмечаем, что насмотренность у людей сильно возросла. Выросла и конкуренция. Раньше девелоперы конкурировали за счет архитектуры, фасадов, МОПов или инфраструктурных решений, но сегодня ландшафт стал ключевым инструментом дифференциации. Люди стали гораздо более насмотренными, а их ожидания от среды проживания сильно выросли: теперь важно не просто построить дом, а создать уникальное и функциональное пространство, где каждая деталь работает на комфорт и эстетику.

Один из главных трендов — стремление к естественности. Раньше популярностью пользовались цветники из многолетников, имитирующие дикие луга, сейчас в мире становится популярным новый, более естественный подход к озеленению: создание естественных биоценозов и фитоцинозов, где растения, как в естественной экосистеме, поддерживают и дополняют друг друга. По сути, когда вы приходите в дикий лес, вы и видите созданный самой природой биоциноз. Растения помогают друг другу, создавая некий симбиоз. Наша задача — привнести такой подход на участок, создать практически естественную экосистему. Также есть новый подход по оформлению цветников и посадок: Black Box Gardening, где человек лишь задает начальные условия, а природа творит сама, но в заданных рамках, получая новые и изменяющиеся со временем и сезоном картины.

Что касается искусственного интеллекта, то его сейчас использует каждый второй. ИИ помогает проектировать интерактивные пространства, которые напрямую взаимодействуют с человеком, имея при этом неограниченное количество сценариев и возможностей. Конечно, ИИ не заменяет нас, но становится мощным инструментом для экспериментов и анализа.

Важно понимать, что в премиуме клиенты ждут не просто «красивого» — им нужны история, эмоции, ощущение исключительности. Ландшафт перестал быть фоном, он стал языком, на котором говорят с аудиторией. И если раньше удивить можно было редкими растениями или сложными формами, то сегодня ставка делается на гармонию между технологичностью, экологичностью и глубокой персонализацией. Также важна функциональность.

BG: Как экономическая нестабильность и рост ставки ЦБ влияют на спрос со стороны девелоперов?

А. К.: Могу сказать по своему опыту, что экономические кризисы благоприятно влияют на рынок архитектуры, заставляют его эволюционировать. И сейчас история повторяется — вспомните 2008-й или 2014-й. Когда деньги «дорожают» и их количество у населения уменьшается, люди начинают более тщательно выбирать себе жилье. Если посмотреть ретроспективу с 2008 года, то сначала делали более качественную архитектуру фасадов и старались конкурировать этим, затем появились интересные планировки и МОПы, сейчас дело дошло до ландшафта. Девелоперы перестают играть в «муравейники» и начинают все больше обращать внимание на качество и архитектурный облик объектов. Раньше можно было продать что угодно, а сегодня клиент с деньгами стал придирчивым, выросла насмотренность. Он сравнивает, требует уникальности, и ландшафт здесь — не статья экономии, а одно из основных преимуществ.

Те, кто покупает действительно дорогие квартиры или участки, редко зависят от ипотек. Их капиталы «осели» внутри страны. Из-за санкций и ограничений вкладываться в зарубежную недвижимость становится все опаснее. И сейчас по причине возросшего патриотизма или из-за банальных логистических сложностей эти люди активно инвестируют в локальную недвижимость. То есть, если раньше они строили виллы на озере Комо, то теперь хотят это «Комо» у себя во дворе или на участке.

BG: Парки «с нуля» — это довольно дорогое удовольствие. Сталкивались ли вы с проблемой сокращения бюджета на благоустройство при оптимизации затрат застройщиков в ходе реализации проектов? Как решаете такие проблемы?

А. К.: Да, с сокращением бюджетов сталкиваемся регулярно, но здесь все упирается в гибкость и умение быстро перестраиваться без потери качества. Мы всегда проектируем под заданный бюджет и ожидания заказчика. Бывает, что заказчик говорит: «Ребята, тут вместо 25 тыс. рублей за квадратный метр осталось 10 тыс.». Но и в этом случае мы можем оперативно пересмотреть проект. Например, вместо дорогих итальянских материалов предлагаем локальные аналоги с похожей фактурой, но в два раза дешевле, оперативно меняем осветительное оборудование, озеленение, перерабатываем ряд проектных решений.

Однако есть и принципиальные моменты. Когда резкое падение стоимости может совсем критично сказываться на качестве и эстетике, тогда нужно вовремя остановиться и грамотно аргументировать это заказчику. Тут обычно говорят сами цифры. Лучше один раз вложить побольше и дальше не тратить деньги на постоянные ремонты. Зачастую мы наглядно показываем: сейчас сэкономим рубль, но это даст увеличение стоимости ухода на три рубля в ближайшие два года. Вот и считайте.

BG: «ДеревоПарк» активно участвует в создании городских пространств. По моим наблюдениям, в госпрограммах вроде «Формирования комфортной городской среды» часто реализуются однотипные решения с использованием одних и тех же материалов. Чем это обусловлено и нужно ли этого избегать?

А. К.: На мой взгляд, это связано с бюрократической системой и сложностями передачи объектов на баланс города. Например, даже если девелопер готов вложить средства в создание парка или общественного пространства, город часто отказывается принимать их на баланс из-за дополнительных расходов на их содержание. Это вынуждает искать обходные пути, что замедляет процесс и зачастую губительно сказывается на самом результате.

Что касается материалов, то здесь многое зависит от бюджета и логистики. Да, есть случаи, когда дорогие импортные решения оправданны, особенно для ключевых объектов благоустройства. Зачастую можно добиться качественного результата и «премиального» ощущения от пространства достаточно умеренными средствами. К счастью, сейчас активно развиваются отечественные производство и питомниководство, поэтому найти различные варианты комплектации всегда возможно, главное — знать качественных поставщиков и не бояться взаимодействовать с различными регионами. Порой для комплектации одного объекта растениями мы проезжаем 15–20 питомников, потому что у каждого есть свои плюсы и свои минусы. Пока невозможно закрывать все потребности в одном месте за счет сильно отличающегося качества позиций.

В целом ценообразование поменялось не так глобально. Логистика по зарубежным товарам или, например, посадочному материалу из Германии поднялась на 10–15%, при этом некоторые материалы, наоборот, подешевели за счет локализации производства.

BG: В штате вашей компании — архитекторы, дендрологи, инженеры. Как вы решаете проблему дефицита квалифицированных специалистов? Сотрудничаете ли с вузами для подготовки кадров?

А. К.: Ландшафтная архитектура в России относительно молода как профессия. Мы сталкиваемся с тем, что даже на этапе собеседований приходится выбирать из ограниченного числа кандидатов. Чтобы это исправить, мы активно работаем с вузами: читаем лекции, курируем магистрантов, стараемся «воспитывать» будущих архитекторов еще на этапе их обучения. Это долгий процесс, но он дает результат: ребята приходят к нам уже мотивированными, зная специфику компании. Да и в целом обучение будущих поколений и передача знаний — всегда полезный для общества процесс.

BG: Рассматриваете ли выход на рынки других стран?

А. К.: Да, мы активно рассматриваем выход на рынки других стран, особенно ближнего зарубежья. Сейчас для нас наиболее перспективными выглядят страны бывшего СНГ, например, Казахстан и Киргизия, где видны признаки активного роста: появляются инвестиции, развивается девелопмент. Узбекистан тоже интересен — там высокий прирост населения, а значит, будут востребованы жилые комплексы и общественные пространства. В Азербайджане, особенно в Баку, много проектов с участием российских застройщиков, так что это логичный шаг для нас. Интересны рынки ОАЭ, Грузии, Сербии.

BG: Какие проекты реализуете сейчас?

А. К.: Сейчас мы работаем над целым рядом крайне интересных крупных проектов, о части которых мы пока не можем говорить. Но могу поделиться одним из них — это Конюшенное ведомство в самом центре Петербурга. Это историческое место, где сходятся основные туристические маршруты: от канала Грибоедова до Эрмитажа и Петропавловской крепости. Задача — превратить закрытое сейчас пространство в многофункциональную точку притяжения различных аудиторий и сделать из этого места один из самых знаковых объектов Санкт-Петербурга.

Мы прорабатываем интеграцию в целый ряд пешеходных туристических потоков, чтобы, например, человек, выйдя из метро, мог пройти от Дома книги до Исаакиевского собора, заглянуть в уютное кафе во дворе ведомства, а затем выйти к набережной, дойти до Эрмитажа и сесть на «Метеор» до Петергофа. И таких сценариев огромное множество. Санкт-Петербургу уже давно не хватало знакового многофункционального пространства в самом центре, а теперь оно появляется. Одной Новой Голландии недостаточно.

Виктор Ирисов