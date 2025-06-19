Гособоронзаказ обеспечивает работой тысячи небольших предприятий

Прирост выручки предприятий ОПК в 2024 году составил 30%. В 2025 году сохраняется положительная динамика финансовых показателей участников отрасли. О финансовой стороне гособоронзаказа (ГОЗ), участии в нем представителей малого и среднего бизнеса, а также о перспективах отрасли в целом Business Guide рассказал заместитель управляющего по работе с предприятиями ОПК Санкт-Петербургского филиала банка ПСБ Андрей Макаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Как вы оцениваете финансовое положение предприятий ОПК сегодня?

АНДРЕЙ МАКАРОВ: В 2024 году предприятия ОПК продемонстрировали достаточно существенный рост выручки — до 30%, что объясняется увеличением объема государственного заказа, наращиванием производства по приоритетным направлениям для обеспечения обороноспособности нашей страны. Рентабельность компаний в отрасли сохраняет положительное значение. Увеличение объемов производства снижает долю постоянных издержек, вследствие чего происходит экономия расходов и увеличивается маржинальность деятельности. Также снижается стоимость заемных средств за счет специальных программ кредитования, которые предоставляет наш банк, и участия предприятий в мерах государственной поддержки. Все это в целом свидетельствует об эффективном управлении затратами и оптимизации экономических процессов.

BG: Какие направления ОПК чувствуют себя уверенно в СЗФО?

А. М.: Санкт-Петербург — судостроительная столица страны, здесь расположено около 40% мощностей отрасли. Также в регионе представлены и другие направления оборонной промышленности: двигателестроение, авиастроение, приборостроение, институты и предприятия атомной промышленности. Кроме того, на территории Петербурга ведут активную деятельность компании в сфере беспилотной авиации.

BG: Увеличилось ли за последнее время количество предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в гособоронзаказе?

А. М.: Да, безусловно, количество участников гособоронзаказа растет именно за счет увеличения предприятий малого и среднего бизнеса. Сложилось ошибочное представление, что ОПК — это исключительно крупнейшие оборонные предприятия, названия которых у всех на слуху, гиганты отечественной промышленности. На самом деле, для того чтобы произвести какой-то крупный заказ в области судостроения, авиации или в любой другой отрасли, требуется большой объем составляющих. И эти компоненты сами гиганты не делают. Их производят как раз предприятия МСП — тысячи небольших фирм в кооперации. Такая схема работы позволяет быстрее внедрять инновации и выполнять импортозамещение. Согласитесь, перестроить процесс производства на малом предприятии гораздо быстрее, проще и менее затратно, чем переделывать какую-то глобальную линию на крупном производственном предприятии. Поэтому сами головные исполнители предпочитают отдавать на откуп МСП специфические задачи по комплектующим. Не говоря уже о том, что действующее федеральное законодательство предписывает участие определенной доли малого и среднего бизнеса в госзаказе.

Если говорить о СЗФО, то такая кооперация представлена в регионе примерно 10 тыс. предприятий, полностью или частично занимающихся ГОЗ, подавляющее большинство из них — конечно, малый и средний бизнес.

BG: С какими участниками интереснее работать банку: с гигантами или МСП?

А. М.: Как у опорного банка наши задачи сосредоточены в качественном и бесперебойном обслуживании гособоронзаказа. И в этой задаче нет разделения на крупный и малый бизнес. Нам важно предоставлять качественный сервис и движение денежных средств всем резидентам и участникам ГОЗ. И с точки зрения стоимости услуг, доступности льготных финансовых инструментов у банка также единый подход.

Разумеется, есть специфика. Исходя из финансовых показателей малого предприятия банк не всегда может обеспечить ему необходимые объемы финансирования. Зачастую это становится вызовом для самого предприятия, если раньше компания выпускала 10 штук изделий, а сегодня у нее заказали 100 штук. Для такой организации это колоссальный рост, требующий дополнительных источников финансирования и масштабирования объемов бизнеса. Тогда банк по договоренности с головным исполнителем — первым звеном выполнения ГОЗ — финансирует проект, имея в виду, что часть этого финансирования крупный игрок доведет в виде авансов малым и средним предприятиям. В этом случае решаются задачи по одобряемости кредитов, оценке рисков, и малое предприятие, получив аванс, сможет выполнить свою часть заказа.

BG: Насколько критичным для финансирования МСП является залоговое обеспечение?

А. М.: Кредитование промышленности — это всегда индивидуальная история. Где-то залоги не требуются, достаточно, допустим, поручительства каких-то дружественных компаний. Если брать типовые условия, то, конечно, мы рассматриваем при увеличенных рисках все возможности по их снижению, в том числе за счет залога имущества. Но если его нет, мы все равно находим выходы из ситуации. В любом случае, наша общая с предприятиями задача — сделать так, чтобы госзаказ был выполнен в те сроки и в том объеме, которые предусмотрены госконтрактами. В целом у банка есть все возможности, чтобы профинансировать всю цепочку.

BG: Достаточно ли некрупный бизнес осведомлен о существующих мерах поддержки?

А. М.: Предприятия, работающие с гособоронзаказом длительное время (в основном крупные предприятия с самого начала работают в этой системе), конечно же, не только знают законодательство и всевозможные льготные программы, но и активно ими пользуются. Более того, в свое время они участвовали в процессе разработки этих программ, в изменении законодательства, чтобы те или иные нормативные акты, скажем так, не упирались в некие шероховатости регулирования. Чтобы участникам рынка было удобнее работать без потери качества. Что касается так называемой «юбки кооперации» (у нас есть такой термин, обозначающий схему расхождения процесса выполнения ГОЗ от головного исполнителя к все большему и большему количеству нижестоящих соисполнителей), то новые участники, которые в меньшей степени знакомы с этими возможностями, действительно постоянно появляются. Поэтому банк, в свою очередь, ведет достаточно большую работу по увеличению финансовой грамотности предприятий малого и среднего бизнеса, по изменениям в законодательстве, в целом по основам гособоронзаказа.

BG: В каком формате ведется эта работа?

А. М.: Целый раздел сайта нашего банка посвящен участию в ГОЗ, там размещены материалы, различные презентации, в которых обширный объем информации подается в доступном облегченном виде. И даже не имея какого-то специального навыка, пользователь может в принципе разобраться хотя бы в азах ГОЗ.

Мы также проводим обучающие семинары. Приглашаем клиентов и из крупного бизнеса, и из малого, и из среднего. На эти семинары мы также приглашаем профильных специалистов банка, министерств и ведомств, которые делятся своим опытом и объясняют, как проще и правильнее выполнить ту или иную задачу в рамках исполнения контракта. Делаем это абсолютно бесплатно для клиентов — банк полностью берет на себя функцию обучения. И, кстати, это направление пользуется огромным спросом среди клиентов.

Популярность подтверждает статистика: только за текущий год обучение у нас прошли уже около 500 сотрудников предприятий одного Северо-Западного федерального округа. На 2025 год запланированы аналогичные мероприятия в Архангельске, Мурманске, Вологде. В Санкт-Петербурге мы традиционно один или два раза в год проводим большое мероприятие с участием 200–250 клиентов. В регионах участников поменьше, в силу того, что там просто меньше клиентов. Но наш подход заключается в том, чтобы не клиенты приезжали к нам, а мы ездили к ним.

BG: То есть вы практикуете выездной формат таких семинаров?

А. М.: Да, раньше обучение проводилось в основном в столичных центрах. А сейчас мы сами идем в регионы.

BG: Какие еще направления работы с предприятиями ОПК проводит банк?

А. М.: Большое внимание уделяется поддержке сотрудников предприятий. Банк не только работает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса как с корпоративными клиентами, но также активно развивает продукты для физических лиц — сотрудников компаний ОПК, которые непосредственно добиваются тех результатов, о которых мы уже сказали. И здесь банк участвует и в льготных программах ипотечного кредитования: это и арктическая ипотека, и дальневосточная ипотека, и семейная ипотека. Более того, банк развивает собственную программу жилищного строительства с целью обеспечения квартирами по льготной стоимости сотрудников именно оборонно-промышленного комплекса. Банк реализует проекты строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК на 30–40% дешевле рыночной стоимости. У нас на Северо-Западе уже есть построенные объекты в Архангельской области, в этом году там будут сдаваться еще два жилых комплекса для работников ОПК. Если говорим в целом о Северо-Западном федеральном округе, то проекты реализуются в Мурманской области, Республике Карелия, Калининградской области и, конечно, в Ленинградской области.

BG: Как банк пришел к такой, на первый взгляд, непрофильной программе?

А. М.: Понимаете, гонка за зарплатами, которую мы наблюдали в последние годы в связи с тем, что предприятия конкурировали между собой за людей, не может продолжаться бесконечно. Поэтому такой инструмент, как строительство жилья для сотрудников на местах, по нашему мнению, позволяет дополнительно привлекать новые кадры и удерживать существующие коллективы и наиболее важных для того или иного предприятия специалистов.

BG: Как выглядит схема финансирования строительства в данном случае?

А. М.: Банк полностью финансирует строительный проект, поэтому там нет никакого софинансирования с точки зрения других участников рынка. Более того, банк выступает не только как финансовый партнер, но и непосредственно контролирует все этапы реализации строительного проекта. Это происходит силами дочернего спецзастройщика — группы компаний ООО «ПСБ-Свой дом».

BG: Может ли застройщик выводить квартиры в рынок?

А. М.: Каждый такой проект реализуется по индивидуальной схеме. Зависит от потребностей конкретного предприятия. Компании могут даже выбрать класс жилой недвижимости: более высокий уровень квартир, эконом-класс, стандарт. От этого, понятно, тоже зависит цена. Бывает, что потребность у предприятия меньше, чем емкость жилого дома. Тогда застройщик часть этих квартир выводит на рынок. Я уже упомянул, что в периметре банка есть свой спецзастройщик, который замыкает на себе все этапы предпроектной и проектной работы — от разработки концепции до вручения ключей первым жильцам. В частности, уникальная стоимость квадратного метра в рамках жилищной программы достигается за счет отказа от маржи собственного застройщика и отсутствия обычных затрат для любого другого застройщика, таких как затраты на маркетинг, офис продаж, экспонирование объектов и пр. Также наша компания плотно взаимодействует с региональными и местными властями в части вовлечения земельных участков в проекты через механизмы региональной инвестиционной поддержки. Все это в совокупности с другими факторами делает приобретение жилья доступнее.

BG: Какие дополнительные услуги существуют для зарплатных клиентов банка?

А. М.: Новые зарплатные клиенты ОПК получают пакет бесплатных сервисных услуг «Правокард». В пакет услуг входит юридическая поддержка: возможность для клиентов получать консультации юристов по вопросам защиты прав потребителей, семейному и жилищному праву. В рамках налоговой поддержки сотрудники ОПК могут проконсультироваться по имущественному и социальному налоговым вычетам, уточнить информацию по социальным пособиям и льготам. Консультации финансистов помогут разобраться с темой управления личным бюджетом в текущих условиях, выбора финансовых инструментов, можно получить рекомендации по накоплениям. Также клиентам доступны бытовые услуги: вызов на дом мастеров по ремонту, автоассистент. Специалисты по здоровому образу жизни помогут подобрать индивидуальную программу по снижению веса, тренировок и рациона питания, улучшить качество сна. Можно даже обратиться к психологам, чтобы обсудить проблемы профессионального выгорания, взаимоотношений в семье, обратиться за помощью в случаях стресса и депрессивных расстройств.

BG: Как, на ваш взгляд, будет в дальнейшем складываться развитие ОПК?

А. М.: Я думаю, что отрасль продолжит активно развиваться. Мы видим, что для налаживания выпуска специфических оборонных изделий предприятия модернизировались, увеличились, расширились, провели набор дополнительных кадров, обучили эти кадры. То есть, можно сказать, вышли на какой-то другой этап своего развития. Получается, что путь индустриализации, если можно так выразиться, государство прошло еще раз, но за очень короткий промежуток времени. Здесь вызывают восхищение работа руководителей предприятий и достигнутые за совсем небольшой промежуток времени результаты. И, конечно же, эти руководители думают о том, что будет завтра.

BG: Да, например, если изменится геополитическая обстановка...

А. М.: Могу заверить, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса уже сегодня есть производственные программы по выпуску продукции гражданского назначения. Эти компании, например, в Санкт-Петербурге участвуют и в строительстве мостов, и в производстве специфического оборудования для метрополитена. В Петербурге осваивается выпуск новых грузовых автомобилей с уникальными характеристиками, которые могут быть востребованы в сегменте, где раньше присутствовали импортные автомобили тяжелого класса. Не стоит сомневаться, что предприятия ОПК думают о завтрашнем дне в разрезе выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Для этого уже даже существует определенная льготная программа субсидирования Минпромторга. И в общем-то я уверен, что так, как было в постсоветские времена, когда предприятия оборонки стали выпускать, условно говоря, чайники, уже не будет. Отрасль нацелена на производство высокотехнологичной гражданской продукции, призванной не сколько заместить иностранную, сколько существенно расширить номенклатуру более качественной отечественной продукции.

28 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий ПСБ в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. В рамках принятых правительством РФ решений ПСБ сопровождает 100% гособоронзаказа. Клиентами банка являются 500 тыс. военнослужащих. Портфель военной ипотеки банка превышает 110 млрд рублей. За последний период программой воспользовались 90 тыс. семей военнослужащих. 260 тыс. ветеранов боевых действий получают льготы и преференции через ПСБ по программе «СВОи». В рамках программы строительства льготного жилья для сотрудников ОПК только в 2024 году 650 семей уже приобрели новые квартиры. В ближайшие два года еще 3,5 тыс. семей получат такую поддержку. ПСБ работает в 140 населенных пунктах новых регионов, в том числе и в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Клиентами банка в новых субъектах РФ являются 2,5 млн человек. По поручению президента РФ о переезде офисов госкомпаний в регионы для развития субъектов РФ головной офис ПСБ перерегистрирован из Москвы в Ярославль.

Александра Тен