Системная поддержка

Системообразующие предприятия России играют важную роль в развитии ключевых отраслей экономики. Однако, по мнению экспертов, прямая финансовая помощь от государства — не самый эффективный вариант их поддержки и развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При 2 трлн рублей поддержки из бюджета крупному бизнесу России внешние инвестиции, включая фондовый рынок, составляют лишь 10% от этой суммы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ При 2 трлн рублей поддержки из бюджета крупному бизнесу России внешние инвестиции, включая фондовый рынок, составляют лишь 10% от этой суммы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Системообразующие предприятия (СП) около двадцати лет занимают ключевое место в стратегии экономического развития страны. В 2014 году, после введения первых санкций против России, акцент на их поддержку государством усилился. В 2020-м правительством был сформирован перечень СП, в который вошло более 600 компаний реального сектора экономики. Предприятия, попавшие в список, могли рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, рефинансирование и другие виды господдержки. С 2022 года сам термин «системообразующие предприятия» стал значительно реже употребляться представителями органов власти. Вероятнее всего, считают эксперты, это связано со смещением поддержки стратегических отраслей в связи с СВО и принятием чиновниками новых экономических инициатив.

На уровне регионов определен свой перечень системообразующих предприятий. В Санкт-Петербурге в него вошло свыше 300 компаний. Эти предприятия являются крупными налогоплательщиками города и имеют важную социальную значимость.

Внешние и внутренние факторы

Эксперты отмечают, что текущая деятельность системообразующих предприятий весьма неоднородна. По словам руководителя управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексея Курасова, за 2024 год выручка СП (646 компаний, не включая системно значимые банки и кредитные организации) выросла. За последние три года этот показатель находится на стабильном уровне, загрузка по стране в целом остается высокой, но с учетом дорогих денег — как кредитных, так и инвестиционных — за период 2022–2024 годов идет резкое снижение прибыли этих компаний почти в пять раз. Только за прошлый год прибыль упала более чем на 70%, но крупный бизнес все еще остается прибыльным.

«Лучше других чувствуют себя IT- и технологичные компании: их доходы за три последних года выросли более чем в два раза, правда, за прошлый год этот сектор показал скромные 20%. Другой лидирующий сектор — это машиностроение с ростом в 1,8 раза, чистая прибыль компаний отрасли за прошлый год показала рост в два раза, это лучший результат среди всех секторов. Хуже всех дела обстоят у сектора добычи полезных ископаемых: выручка снизилась за два последних года более чем на 30%, впрочем, за прошлый год выручка даже немного выросла. Сектор работает на грани прибыльности. Хуже всего дела у "Газпрома" и НОВАТЭКа. Причина проста: резкое снижение продаж на экспорт. Другой проблемный сектор — автомобилестроение, несмотря на стабилизацию выручки, сектор глубоко убыточен, даже несмотря на снижение убытков в три раза за прошлый год»,— делится господин Курасов.

Председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов напомнил, что механизм поддержки системообразующих предприятий наиболее эффективно зарекомендовал себя в пандемийные годы, когда в условиях приостановки производственных и операционных процессов российские компании остро нуждались в дополнительных оборотных средствах. В том числе благодаря этому механизму подавляющее большинство включенных в реестр предприятий как на федеральном, так и на региональном уровне уверенно прошло периоды турбулентности. «В то же время сегодня, в условиях беспрецедентного санкционного давления и высоких процентных ставок в экономике, актуальность данного механизма по-прежнему высока. Необходимо понимать, что предприятия, включенные в перечень системообразующих, являются фундаментом национальной экономики, выпуская критически значимые товары и услуги, разрабатывая инновационные технологии, реализуя проекты импортозамещения и тем самым способствуя достижению технологического суверенитета и укреплению обороноспособности нашей страны»,— рассуждает господин Панов.

Заместитель председателя комитета по финансовым рынкам Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Алексей Балашов поделился оценкой текущей деятельности петербургских системообразующих предприятий. По его словам, на сегодняшний день имеет смысл пересмотреть набор мер поддержки СП и собрать обратную связь об их текущих потребностях.

«Общая проблема — это, кончено, уменьшение прибыли компаний из-за высокой ключевой ставки, что, в свою очередь, резко уменьшает доходы бюджета по налогу на прибыль. Но это проблема всей страны, а не только нашего региона. Улучшение ситуации возможно за счет каких-то инструментов, которые будут выгодны и городским властям, и налогоплательщику. Готовых решений не существует, но общая задача бизнес-сообщества заключается в обсуждении этих вопросов с городом и властями. Однако это под силу не всем представителям бизнеса, поскольку зачастую необходимость оперативного реагирования на проблемы рынка не позволяют им отвлекаться на стратегические задачи»,— констатирует представитель СПб ТПП.

Помогать, но не безвозмездно

По мнению экспертов, в связи со значительными изменениями в геополитике и экономике поддержка системообразующих предприятий должна быть более продуманной. Предполагается, что в настоящее время понимают это и сами власти. Структура мер поддержки СП в современных условиях, считает Дмитрий Панов, может быть пересмотрена в сторону большего фокуса на неинфляционные механизмы, такие как расширенные инвестиционные налоговые вычеты, а также прямые гранты и субсидии, предоставляемые с условием участия в капитале собственных средств предприятия.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинова, число системообразующих предприятий должно быть минимально необходимым — 100–150, строго по критериям влияния на экономику и занятость. «Помощь — точечная, только в виде мер временной ликвидности или стимулирования спроса, а не постоянного субсидирования. Предприятия, неспособные адаптироваться без государственных вливаний, экономически нежизнеспособны и должны проходить через реструктуризацию или банкротство. Поддержка оправданна лишь при риске системных последствий для отрасли или региона»,— указывает господин Богоутдинов.

Схожего мнения придерживается и генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский: «Важно не количество, а стратегическая значимость и устойчивость компаний. Государственная поддержка необходима тем предприятиям, которые играют ключевую роль в экономике и обеспечивают критически важные функции. Однако такая поддержка должна быть обусловлена определенными требованиями: локализация производства, развитие кадрового потенциала и обеспечение доступности продукции на внутреннем рынке. Это должно быть партнерство, а не безвозмездная помощь».

Зарубежный опыт

Международный опыт показывает, что государственная поддержка крупных предприятий в кризис возможна, но сопровождается жесткими условиями. В Германии, напомнил господин Богоутдинов, Lufthansa в 2020 году получила €9 млрд, передала государству 20% акций и право вето. Во Франции Renault и Air France сохранили формальную независимость, но приняли жесткие ограничения по экологии, занятости и дивидендам. В Японии JAL в 2010 году после госсубсидий полностью лишила акционеров капитала.

По словам господина Равинского, в США во время финансового кризиса 2008 года правительство предоставило General Motors и Chrysler финансовую помощь в размере $17,4 млрд через программу TARP, чтобы предотвратить их банкротство. Взамен государство получило значительные доли в капитале этих компаний и право влиять на их стратегические решения. Владельцы были вынуждены пойти на реструктуризацию, продажу активов и сокращение персонала. Хотя налогоплательщики понесли убытки в размере $11,2 млрд, мера позволила сохранить более миллиона рабочих мест и стабилизировать экономику.

Прямая финансовая помощь — это не самый эффективный вариант поддержки, гораздо эффективнее стимулировать инвестиции в приоритетные сектора как в Китае, считает господин Курасов. Власти страны помогают секторально: машиностроению, медицине, IT. «Одним из приоритетных источников финансирования является привлечение длинных денег на бирже, китайский фондовый рынок давно опередил Лондон и Франкфурт. Государство стимулирует долгосрочные инвестиции как граждан, так и бизнеса на фондовом рынке, у нас такие программы отсутствуют. Таким образом, сотни китайских компаний получают инвестиции на сотни миллиардов долларов каждый год, при этом на каждый вложенный китайским правительством юань инвесторы вкладывают еще десять. В России пропорция обратная. При 2 трлн рублей поддержки из бюджета крупному бизнесу внешние инвестиции, включая фондовый рынок, составляют около 10%»,— резюмирует эксперт.

Артем Алданов