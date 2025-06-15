В Черноземье 16 июня будет облачно и дождливо, от +11°С до +24°С

В среду, 16 июня в регионах Черноземья будет облачно, прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Температура — от +11°С в темное время суток до +24°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями, температура составит +12°C. Днем — облачно, +23°C.

В Воронеже ночью — облачно, небольшой кратковременный дождь, +12°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

В Курске будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется +12°C. Днем — небольшой кратковременный дождь, +22°C.

В Липецке ночью ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +11°C. Днем — облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, +23°C.

В Орле ночью — облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, +11°C. Днем — переменная облачность, +24°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, +11°C. Днем — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +22°C.

Юрий Голубь