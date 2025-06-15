Все российские артисты эвакуированы из Ирана

Министр культуры Ольга Любимова рассказала о завершении эвакуации российских артистов из Ирана. Накануне по тому же маршруту иранскую территорию покинула съемочная группа режиссера Федора Бондарчука.

«Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана»,— написала госпожа Любимова в Telegram-канале.

Глава Минкульта поблагодарила российских дипломатов, сотрудников посольств Москвы в Тегеране и Баку, а также власти Азербайджана и Ирана за оперативную работу по вывозу артистов. По этому случаю Ольга Любимова анонсировала музыкальный концерт. Он пройдет 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.

На данный момент над Ираном закрыто воздушное пространство. Российские авиакомпании совершают рейсы в страны Персидского залива в обход иранской и израильской территорий. Решение принято на фоне эскалации конфликта двух стран.