Фанни Ардан продемонстрировала в Москве «Жажду страсти»

Французская актриса Фанни Ардан приехала с гастролями в Россию. В рамках фестиваля «Черешневый лес» она показала на сцене московского театра «Современник» свой моноспектакль «Жажда страсти». Этот спектакль, ставший возвращением артистки на театральную сцену после перерыва в несколько лет, вышел в 2024 году в парижском Театре Мариньи в постановке режиссера Катрин Шауб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фанни Ардан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фанни Ардан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В основе спектакля — книга современной французской писательницы Лоранс Плазне «Рана и жажда» (La blessure et la soif), роман, охватывающий несколько десятилетий французской истории XVII века (от Фронды до времен зрелого Людовика XIV) и описывающий также военно-политические драмы в тогдашнем Китае. Для театральной версии из многостраничной эпопеи взята одна линия — история любви аристократки мадам де Клермон и ее родственника-фрондера, вынужденного скрываться сначала в Китае, а потом во Франции в обители религиозных диссидентов-янсенистов.

«Даже если эта история происходит в XVII веке во Франции, она все-таки очень понятная,— сказала Фанни Ардан в Москве.— Прежде всего это история любви и ее сосуществования с такими понятиями, как "долг" и "религиозные убеждения"».

Артистка призналась также, что интересуется российской общественной мыслью со студенческой скамьи, когда она писала работу об анархистах и изучала сочинения Михаила Бакунина и его единомышленников. «Поэтому я хорошо знаю русскую историю. Я думаю, что по сравнению с другими странами, с которыми можно сравнить Россию, у нее очень трагическая история. И, может быть, именно это дает жителям этой страны необходимую страсть. Я часто говорю, что у счастливых людей нет истории. Люди, которые борются, сопротивляются обстоятельствам,— у них всегда есть история»,— подытожила актриса.

Рита Русакова