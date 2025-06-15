СКР начал доследственную проверку после ДТП с пятью пострадавшими в Глазове

Удмуртское СУ СКР организовало доследственную проверку на оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности (ст. 238 УК РФ), после дорожной аварии с автобусом в Глазове, в которой пострадали пять пассажиров, сообщили в ведомстве. На момент ДТП в салоне находились 12 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

Напомним, автобус с пассажирам съехал в кювет и опрокинулся на улице Драгунова в Глазове 15 июня в 16.25. 37-летний водитель общественного транспорта не справился с управлением. Он находился в состоянии опьянения: водитель рассказал, что выпил спиртное после аварии. По результатам проверки в СУ СКР дадут правовую оценку действиям должностных лиц и работников организации-перевозчика, после чего примут процессуальное решение.