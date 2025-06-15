В Ленинградской области загорелся мусорный полигон

На полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тосненском районе Ленинградской области вспыхнул пожар. Об этом сообщила региональная прокуратура. Возгорание произошло в 13:40 мск, огонь распространился на 1,2 тыс. кв. м.

Прокуратура лично контролирует установление причин и обстоятельств пожара. По данным ведомства, ранее Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура проводила проверку на полигоне ТКО, эксплуатируемом ООО «Эко Плант». В результате удалось выявить несоблюдение природоохранных, санитарных и лицензионных норм.

Сейчас Тосненский городской суд рассматривает иск прокуратуры о приостановке деятельности полигона по приему и размещению отходов до окончания ремонта. Новое судебное заседание назначено на 7 июля.