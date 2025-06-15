В Индии разбился вертолет с паломниками

На севере Индии упал вертолет с паломниками-индуистами, пишет агентство ANI. На месте крушения вспыхнул пожар. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них — двухлетний ребенок.

По данным агентства, вертолет принадлежал компании Aryan Aviation Pvt Ltd. Он летел из индуистского святилища Кадернатх в индийском штате Уттаракханд. Авария произошла в 5:30 по местному времени (3:00 мск) 15 июня. Вертолет упал в труднодоступной лесной местности. Дым увидели местные жители, после чего сообщили об этом в индийские чрезвычайные службы.

«Крушение, вероятно, было вызвано плохими погодными условиями, которые часто представляют опасность для полетов авиации в горной местности»,— цитирует ANI представителя отдела туризма администрации штата Рахула Чаубея. Расследование по факту катастрофы продолжается.