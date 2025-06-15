В Тольятти полицейские изъяли у наркосбытчицы свыше 6 кг наркотиков

У задержанной наркосбытчицы полицейские Тольятти изъяли свыше шести килограммов разных наркотиков, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, злоумышленницу задержали в начале июня по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. Во время осмотра ее квартиры на балконе были обнаружены коробки с пакетами, содержащими порошок белого цвета общей массой более шести килограммов. Экспертиза показала, что содержимым изъятых пакетов являются героин, а также метадон, N-метилэфедрон и мефедрон.

По словам задержанной, она приобрела наркотики через интернет и забрала их из тайника для последующего сбыта в городе. Задержанной девушке предъявлено обвинение в подготовке к сбыту (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, от 15 до 20 лет лишения свободы). Решением суда обвиняемая заключена под стражу.

Андрей Васильев