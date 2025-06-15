Житель Ростовской области осужден на 6 лет за покушение на убийство жены

56-летнего жителя Зимовниковского района Ростовской области приговорили к 6 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство супруги. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в декабре 2024 года обвиняемый находился в домовладении на улице Зеленой в поселке Байков. Будучи в состоянии опьянения, он во время конфликта на почве ревности нанес 50-летней жене удар ножом в область шеи.

Пострадавшая выжила благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тат Гаспарян