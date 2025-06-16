Военного пенсионера из Татарстана будут судить в Удмуртии за мошенничество

Военный пенсионер из Татарстана предстанет перед судом за мошенничество (ст. 159.2 УК РФ), связанное с получением военной пенсии с повышенным районным коэффициентом в Удмуртии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2019-2024 годах фигурант предоставлял в военный комиссариат ложные данные о том, что проживает в Камбарке. В действительности обвиняемый является жителем Елабуги. Помимо военной пенсии с повышенным коэффициентом (в Удмуртии он установлен в размере 1,15%) фигурант получал компенсацию за наем жилья.

«Мужчина умолчал о факте проживания по иному адресу, что повлекло бы за собой утрату бывшим военнослужащим права на указанные доплаты и компенсации»,— говорится в сообщении надзорного органа. Ущерб государству составил 1,3 млн руб.

Во время предварительного следствия фигурант признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Дело направили в Сарапульский горсуд Удмуртии. По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.