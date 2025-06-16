Ижевчане называли рубль надежной валютой для сбережений вдвое чаще, чем доллар

Треть ижевчан, или 36%, посчитали рубль надежной валютой для сбережений — таких респондентов оказалось вдвое больше, чем тех, кто высказался в пользу американского доллара (18%) как средства сохранения активов, следует из опроса от сервиса Superjob. Евро назвали надежной валютой для сбережений лишь 5% ижевчан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В целом 59% горожан посчитали, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются среди ижевчан меньшим спросом: 37% респондентов допускают возможность копить в американских долларах, 23% — в евро, 20% — в китайских юанях.

Выбор в пользу отечественной валюты соотносится с возрастом горожан. Молодежь до 35 лет чаще выбирает американские и европейские денежные знаки, ижевчане 35-45 лет — китайский юань.

При увеличении доходов горожан, фиксируют исследователи, растет уровень доверия к китайской валюте. К рублю в этой ситуации показатель, напротив, снижается.