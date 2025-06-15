Якушев: список «Единой России» на выборах в Госдуму возглавят от 3 до 5 человек

В головную часть списка «Единой России» (ЕР) на выборах в Государственную думу в 2026 году, вероятно, будет входить от трех до пяти человек. Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, окончательное решение на этот счет будет принято не раньше будущей осени. «С точки зрения техники, наверное, правильно, если это будет не очень большое количество — три-пять человек»,— пояснил господин Якушев. Кто это может быть, он не уточнил.

При этом в избирательном списке точно будут участники спецоперации, добавил секретарь генсовета: «Цифровой задачи (по их количеству.— “Ъ”) никто не ставит. Конечно, мы будем смотреть на тех, кто уже имеет определенный опыт. Вполне возможно, что ребята, которые в прошлом году были избраны на уровне региона или административного центра, набрались определенного опыта и могут пойти в Государственную думу. В любом случае это будут достойные люди».

Подробнее читайте в интервью Владимира Якушева «Никто задачи чистки точно не ставил».

Андрей Прах