Зарплаты инженеров и IT-специалистов на Юге России выросли на 13-16%

В Краснодарском крае и Ростовской области зарплаты инженеров строительной и промышленной сферы, а также IT-специалистов выросли за год на 13-16%. Об этом сообщили в ответ на запрос «Ведомости Юг» SuperJob и HeadHunter Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доходы строительных инженеров на Кубани в 2024 году увеличились на 16%, IT-работников — почти на 14%. В Ростовской области аналогичные показатели составили 15,7% и 13,2% соответственно.

Самые высокие зарплаты в Краснодарском крае получают руководители отделов продаж — от 300 тыс. руб. в месяц. Врачи-стоматологи и урологи зарабатывают 200-250 тыс. руб.

В Ростовской области наиболее оплачиваемая вакансия — офтальмолог-хирург с доходом от 250 тыс. руб.. Главный технолог кондитерского производства получает от 200 тыс. руб., водитель-экспедитор — от 170 тыс. руб.

По данным hh.ru за апрель, в Краснодарском крае по медианной зарплате лидируют высший и средний менеджмент — свыше 126 тыс. руб., консалтинг — 102,9 тыс. руб. Автомобильный бизнес предлагает около 100 тыс. руб., строительство и недвижимость — 94,1 тыс. руб. В сельском хозяйстве доходы превышают 92 тыс. руб., в добыче сырья — 87 тыс. руб.

В Ростовской области максимальные предложения также в сфере высшего и среднего менеджмента — около 120 тыс. руб. Сельское хозяйство обеспечивает доходы в 94,6 тыс. руб., добыча сырья, строительство и консалтинг — 88,2 тыс. руб. Автомобильный бизнес, производство и транспорт предлагают от 80,3 до 86,7 тыс. руб.

Тат Гаспарян